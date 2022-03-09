ЦБ РФ жестко ограничил обращение наличной валюты до 9 сентября

Банк России установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов граждан. В долларах можно снять не более $10 тыс., остальное выдадут в рублях по курсу на день выдачи, сообщается на сайте регулятора. Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

При этом выдавать валюту буду только в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

Банкам также запрещено продавать валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

В то же время россияне могут продолжать хранить средства на валютных вкладах и счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не изменятся. Проценты будут начисляться, как обычно.

В заявлении добавляется, что у вкладчиков будет возможность открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства, пока действует временный порядок операций, можно будет лишь в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

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