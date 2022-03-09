Партия Зеленского предложила новый договор о гарантиях безопасности

Как заявили в правящей украинской партии «Слуга народа», гарантами исполнения могли бы стать США, Турция и страны-соседи Украины. Россия, по мнению авторов, должна юридически зафиксировать, что признаёт украинскую государственность и гарантирует отсутствие угроз со своей стороны.

В партии полагают, что такой договор обеспечит безопасность страны в условиях, когда вступление в НАТО невозможно в ближайшие 15 лет.

Партия подчеркнула, что не подвергает сомнению территориальную целостность страны и даже теоретически не рассматривает возможность отказа от какого-либо региона. «Наша Украина — это и Донецк, и Луганск, и Крым», — сказано в тексте.

«Слуга народа» обладает абсолютным большинством в Верховной раде Украины. Она формирует правительство и назначает руководителей органов власти.

Будапештский меморандум заключён в 1994 году. Согласно документу, Украина отказывалась от ядерного оружия, а Россия, США и Великобритания гарантировали ей территориальную целостность. После подписания меморандум так и не был ратифицирован ни одной стороной.