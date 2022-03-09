СПбГУ собрался отчислить 13 студентов за акции против ввода войск в Украину

Санкт-Петербургский государственный университет намеревается отчислить 13 студентов, задержанных за участие в акциях против ввода войск в Украину. Среди них оказалась и журналистка издания Sota Ника Самусик, которая работала на акциях в качестве корреспондента, имела редакционное задание, жилет с надписью «пресса» и пресс-карту, но все равно была задержана.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя Большого студенческого совета СПбГУ Михаила Мочалова, это начало процедуры отчисления: его еще должны одобрить две комиссии. Однако Мочалов в чате признался студентам, что это лишь формальность.

«К сожалению, проректор Александр Бабич искренне считает, что письмо из МВД является неоспоримым основанием для отчисления. Я могу сказать, что дисциплинарная комиссия проанализирует каждую дисциплинарку и сформирует справедливое и обоснованное мнение. Но, увы, оно лишь формальность. Не буду вас обнадеживать: эти студенты обречены. Отчисление следует без права на восстановление. Как показал опыт, администрацию не волнует ни предыдущее поведение, ни положительные характеристики, ничего», — писал Мочалов. Он пообещал, что дисциплинарный комитет будет руководствоваться «принципами справедливости, соразмерности, соблюдения прав обучающихся», но, «к сожалению, мнение БСС носит лишь рекомендательный характер».

В официальном ответе СПбГУ на запрос издания говорится, что вуз «находится вне политики и не применяет мер дисциплинарного воздействия к обучающимся за их гражданскую или политическую позицию, дисциплинарные взыскания применяются только за нарушения законодательства».

Студенты СПбГУ создали петицию с призывом не отчислять за участие в упомянутых акциях.

«Петиции уже давно не несут никакого практического смысла в России, но администрация нашего вуза ненавидит шумиху и, как правило, быстро приходит в себя, когда дело приобретает огласку», — пояснила одна из подписавшихся Telegram-каналу «Осторожно, новости».