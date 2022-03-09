МИД РФ заверил в отсутствии у России планов свергнуть действующую власть в Украине

В задачи российской «специальной военной операции» в Украине не входит свержение действующей власти в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в задачи также не входят «ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности».

«Приходится все это повторять исходя из того количества дезинформации и классических вбросов, которые разрабатываются западными спецслужбами», — сказала она на пресс-брифинге.

Как напоминает «Медуза»*, ранее высокопоставленные лица в России противоречиво высказывались по поводу отношения РФ к действующей украинской власти.

Так, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признавал Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, однако Владимир Путин призывал украинских военных «взять власть в свои руки», поскольку с ними якобы «легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве». Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов выражал надежду, что Владимиром Зеленским «займется трибунал».

*«Медуза» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»