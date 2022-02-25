Путин призвал украинских солдат взять власть в свои руки

Владимир Путин провел очередное заседание Совета безопасности России. Глава государства обратился к военнослужащим ВСУ с призывом взять власть в стране в свои руки.

«Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал президент России.

«Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик», — добавил Путин. При этом российские офицеры в Украине, по его словам, «действуют мужественно, профессионально, героически».

Фото: Reuters