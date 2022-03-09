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Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке наступления на Донбасс в марте

09.03.2022

Ведомство ссылается на захваченные «секретные документы» Нацгвардии Украины

Министерство обороны России опубликовало (.pdf) «секретные документы», которые по его утверждению, были составлены командованием Нацгвардии Украины. Согласно приказу, Киев якобы готовил наступление в Донбассе в марте, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, «приказ» командующего национальной гвардией Николая Балана от 22 января адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений ведомства.

«В приказе <...> подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий», — сказал Конашенков.

Согласно приказу, все мероприятия боевого слаживания «предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской <операции объединенных сил в Донбассе», добавил представитель Минобороны.

Ранее министерство заявляло, что Киев планирует ядерную провокацию, потом в ведомстве сообщили, что получили доказательства разработки на Украине биологического оружия.

Фото: Минобороны Украины

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