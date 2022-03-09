Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке наступления на Донбасс в марте

Министерство обороны России опубликовало (.pdf) «секретные документы», которые по его утверждению, были составлены командованием Нацгвардии Украины. Согласно приказу, Киев якобы готовил наступление в Донбассе в марте, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, «приказ» командующего национальной гвардией Николая Балана от 22 января адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений ведомства.

«В приказе <...> подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий», — сказал Конашенков.

Согласно приказу, все мероприятия боевого слаживания «предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской <операции объединенных сил в Донбассе», добавил представитель Минобороны.

Ранее министерство заявляло, что Киев планирует ядерную провокацию, потом в ведомстве сообщили, что получили доказательства разработки на Украине биологического оружия.

Фото: Минобороны Украины