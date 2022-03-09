Британия расширила пакет санкций против авиаотрасли РФ

Лондон расширил пакет санкций против авиационной отрасли России

Как сообщается на сайте правительства, теперь вхождение любого самолета, связанного с Россией, в воздушное пространство Великобритании будет считаться уголовным преступлением. Власти получат возможность задержать его.

Помимо этого, Великобритания запретила экспортировать в Россию авиационную и космическую продукцию и технологии.

«Мы были одной из первых стран, запретивших полеты российских самолетов. Сегодня мы пошли еще дальше, сделав их полеты в воздушном пространстве Великобритании преступлением», — заявил министр транспорта Грант Шэппс.

После ввода российских войск в Украину свое небо для самолетов из России закрыли также ЕС, США и Канада. Россия ответила теми же мерами.

Помимо этого, Запад запретил поставку новых самолетов в РФ и аннулировал действующие лизинговые договоры. Из-за этого российские воздушные суда стали задерживать за границей.