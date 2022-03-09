Минобороны РФ признало участие солдат-срочников в «спецоперации» в Украине

«К сожалению, обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — заявил представитель министерства обороны Игорь Конашенков. По его словам, почти всех срочников вывели на территорию России.

Вместе с тем, добавил генерал-майор, «на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона», военнослужащие, включая срочников, «были захвачены».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил журналистам, что глава государства велел направить материалы о привлечении срочников к «спецоперации» в Главную военную прокуратуру.

Об участии военнослужащих срочной службы в «спецоперации» в Украине с самого ее начала сообщали их родственники. Однако власти отрицали это. Владимир Путин утверждал, в частности, что «в этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники», а «призывников нет ни одного».