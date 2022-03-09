Сoca-Cola и PepsiCo приостанавливают деятельность в России

«Компания Coca-Cola объявила сегодня о приостановке своей деятельности в России. Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий на Украине. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств»,— говорится в заявлении компании.

«Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим капиталовложение и всю рекламную деятельность в России», заявили в свою очередь в PepsiCo. В компании добавили, что продолжат продажи молочной продукции и детского питания.