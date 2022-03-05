Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 5 марта

Путин подписал закон о сроке до 15 лет колонии за «фейки» об армии РФ

Италия начала конфискацию имущества российских олигархов

Иностранный бизнес продолжает рвать связи с Россией

Роскомнадзор разбушевался

СМИ уходят из России