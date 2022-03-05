Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 5 марта

Главное
- Путин подписал закон о сроке до 15 лет колонии за «фейки» об армии РФ и призывы к санкциям. Кроме того, суд сможет назначать штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трёх лет либо лишение свободы на тот же срок. Есть и другие наказания в зависимости от обстоятельств совершения деяния, в том числе штраф до 5 млн рублей. Путин подписал закон 4 марта, а уже на следующий день депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал инициативу Рамзана Кадырова распространить закон на другие силовые структуры, задействованные в «спецоперации» в Украине.
- «В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснётся не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции», — заявил Хинштейн.
- «За законом о распространении фейков о российской армии, скорее всего, последует закон о распространении фейков о российской экономике. Потому что, если не говорить о положении на фронте, то вторым важнейшим фронтом “специальной операции” является, безусловно, российская экономика. И, кажется, Путину удалось нанести ей удар, превосходящий в моменте эффект распада Советского союза и “гайдаровских реформ”. Вполне серьезные экономисты еще пару дней назад говорили о вероятности сокращения ВВП России на 20% в этом году. Сегодня они говорят, что масштабы падения просчитать невозможно», — предупреждает политолог Кирилл Рогов.
- Минобороны РФ объявило в Украине режим тишины. Он вступил в силу в 10:00 мск, чтобы организовать гуманитарные коридоры «для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», заявили журналистам в ведомстве. Там добавили, что маршруты согласованы с украинской стороной, однако из городов никто не вышел. В Минобороны РФ утверждают, что людям мешали эвакуировать местные националисты. Вечером российские войска возобновили боевые действия.
- Путин рассказал бортпроводницам об убийствах в Донбассе и экономике. Президент встретился с женщинами лётного состава российских авиакомпаний. В ходе беседы глава государства возложил вину на киевские власти, которые со времен Майдана, по его словам, не замечали убийств жителей Донбасса. При этом он пригрозил: если киевское руководство продолжит делать то, что делает, это «поставит под вопрос будущее украинской государственности». Ключевым требованием к нынешней власти Украины он назвал демилитаризацию. Говоря об экономике Путин поддержал идею отказаться от уголовного преследования за экономические преступления, особенно если возмещен ущерб. По мнению президента, в текущей ситуации России нужна «максимальная экономическая свобода бизнеса».
- «Свобода предпринимательства, что это такое? <…> Боюсь, что есть разные понимания свободы бизнеса. Однако во всех случаях это что-то новенькое! На самом деле озвучены очень важные вещи, которые, если будут реализованы на практике, действительно реально могут помочь экономике восстанавливаться после санкций. Однако посмотрим. В целом кажется, что рассвет забрезжил. Ночь нежна… Или слова и неверно истолкованные сигналы?», — рассуждает экономист Евгений Коган.
Санкции/экономика
- Италия начала конфискацию имущества российских олигархов. Об этом объявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. Так, в порту Империи задержали яхту «Леди М» Алексея Мордашова, а в Сан-Ремо — яхту «Лена» Геннадия Тимченко. Оба бизнесмена включены в санкционный список, принятый ЕС в связи с вводом российских войск в Украину. Конфискацию провели в присутствии адвокатов владельцев судов. Сообщается также о конфискации виллы в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко. Позднее стало известно, что на Сардинии сотрудники Финансовой гвардии Италии (силового подразделения Минэкономики) арестовали виллу Алишера Усманова, а на озере Комо — две виллы телеведущего Владимира Соловьева. И Усманов, и Соловьев тоже в санкционном списке ЕС.
- Иностранный бизнес продолжает рвать связи с Россией. Причина та же — ввод войск в Украину. О приостановке работы с РФ сегодня заявили PayPal и eBay работу с РФ. Причиной стала российская «спецоперация» в Украине.
- «В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — заявил директор платежной системы Дэн Шульман. Он добавил, что компания поддерживает международное сообщество, осуждающее ввод российских войск в Украину.
- eBay приостановил доставку заказов в Россию и Украину, чтобы «защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировке». Также eBay «приостановил взимание комиссии за реализацию для пользователей на Украине, чтобы смягчить давление, обусловленное нарушением движения денежных средств».
- Владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Oysho и Pull & Bear закроет магазины в России. Компания Inditex объяснила это тем, что «не может гарантировать непрерывность операций» и потому временно закроет в России свои магазины одежды, в том числе Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius. Она также прекратит онлайн-торговлю на территории РФ. «В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в России и приостанавливает деятельность», — говорится в заявлении.
- «При смене режима все компании и капитал, возможно, рванутся обратно, но это “обратно” займёт годы, если не десятилетия. Большая часть этих компаний приходила в Россию в 2000-е на уже восстановившийся, растущий рынок. То есть реалистично все будут сначала ждать восстановления, потом постепенно возвращаться. И когда-то же должно накопиться заново хорошее отношение к России и русским — то есть бомбёжки Киева, Харькова, Николаева должны быть как-то забыты (не жителями Украины, а зрителями по всему миру)», — объясняет экономист Константин Сонин.
- «Уже сейчас однозначно понятно, что Китай не будет заниматься замещением [ушедших из России] европейских компаний. Во-первых, потому что многие из этих компаний сами частично работают с Китаем и их продукция частично произведена в Китае. Проблема еще в том, что торгует не Китай, а китайские компании. Каждая отдельная китайская компания будет тысячу раз взвешивать риски: идти ли на ненадежный российский рынок с риском получения санкций на других рынках. Прибыльность этого российского рынка невысокая, а риски очень высокие, поэтому вероятность того, что к нам придут какие-то китайские компании, замещая европейские, очень низкая», — уверен кандидат экономических наук, доцент Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака.
- Команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт с «Уралкалием». Также американская команда прекратила сотрудничество с российским гонщиком Никитой Мазепиным, сыном владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. «Как и все остальные в мире “Формулы-1”, команда шокирована и опечалена вторжением в Украину и желает быстрого и мирного разрешения конфликта», — сообщается в Twitter Haas.
- Росавиация рекомендовала компаниям с самолетами в лизинге остановить международные рейсы. С 6 марта следует прекратить полеты за границу, с 8-го — из-за границы. Это касается как перевозки пассажиров, так и доставки грузов. «Рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом», — пояснили в ведомстве.
- «На мой взгляд, к концу текущего года кризис в России достигнет самого значительного масштаба с первой половины 1990-х годов. Впервые со времён перестройки инфляция будет подпитываться дефицитом — сокращение предложения многих привычных товаров вкупе с удешевлением рубля толкнёт цены вверх на 40−50%. Инфляция, официально рассчитываемая Росстатом, составит не менее 30%, а ключевая ставка Банка России, вопреки большинству прогнозов, не снизится, а повысится в течение года. Курс рубля опустится до 150−170 рублей, причём его постоянное снижение будет дополнительно стимулировать инфляцию. Реальные располагаемые доходы населения снизятся на 12−17%, причём кризис ударит не столько по бедным слоям населения, сколько по городскому среднему классу, который потеряет множество элементов комфорта, которые давно стали привычными. В целом российская экономика сократится не менее чем на 10%, и спад продолжится и в следующем году. Страна будет при этом находиться в состоянии объявленного или латентного чрезвычайного положения и управляться всецело репрессивными методами, совершенно не способствующими экономическому росту. Политическая природа кризиса предполагает, что выход из него окажется возможен только в случае смены власти и полного демонтажа нынешней “вертикали”», — полагает доктор экономических наук Владислав Иноземцев.
Репрессии
- Тверской суд Москвы продлил арест ректору Шанинки до 5 июня. Одновременно инстанция отказала в просьбе смягчить Сергею Зуеву меру пресечения, о чём просили адвокаты, указывавшие на серьезные проблемы со здоровьем подзащитного. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук останется в СИЗО. Зуева обвиняют в особо крупном мошенничестве. Он не признает вину.
- Суд в Москве арестовал экс-мундепа Юлию Галямину на 30 суток. Причиной стал ее пост об антивоенных акциях. У себя в Telegram-канале Галямина упоминала дату антивоенной акции без времени и места, а также перечисляла способы протеста, не связанные с митингами — приносить цветы к местам, ассоциирующимся с Украиной, и носить антивоенные надписи и символы на одежде и вещах.
- Совет директоров «Эха Москвы» прекратил полномочия Алексея Венедиктова на посту главного редактора. «Все. Я свободен. Добби свободен», — отреагировал на это сам журналист. Венедиктов был избран на должность главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в феврале 1998 года.
- Роскомнадзор начал блокировать Twitter. Причиной называется «дискриминация российских СМИ». Чуть ранее РКН по той же причине заблокировал Facebook. Обе ресурса доступны на территории России только при помощи технологий обхода блокировки.
- В России становится все меньше неподконтрольных государству СМИ. Зарубежные средства массовой информации уходят из страны, местные приостанавливают работу или меняют формат. Причина у всех одна — стремление обезопасить сотрудников от преследования по новому закону, который предусматривает до 15 лет колонии за распространение информации о вооруженных силах РФ, отличной от позиции российского Минобороны.
- СМИ, объявившие о приостановке работы в России: Bloomberg, CNN, ABC, CBS и CBC, «Би-би-си», The Village, ARD, ZDF.
- СМИ, полностью остановившие работу: служба информации «Новой газеты», «Эхо Москвы», Телеканал «Дождь»*, Znak.com, «Осторожно: новости!» (выпуски новостей на YouTube-канале «Осторожно: Собчак»), Colta, ТВ-2.
- Заблокированные: The New Times, «Медуза»*, телеканал «Дождь»*, «Эхо Москвы», «Русская служба Би-би-си», «Радио Свобода»* и его региональные проекты («Север.Реалии»*, «Сибирь.Реалии»*, «Кавказ.Реалии»*, «Idel.Реалии»*, «Фактограф»*, «Маршо Радио»*, «Азатлык»*), Deutsche Welle, «Голос Америки»*, «Настоящее время»*, ТВ-2, «Тайга.Инфо», Doxa, The Village, «Засекин», «Протокол», «Голос Кубани».
- «В последние два дня наблюдаю, как уже вовсю работает закон о “фейках” про в**** [спецоперацию]. Вкратце: паяльник достаточно просто положить на стол, не обязательно даже в розетку включать», — отмечает юрист Анастасия Буракова.
- Минюст внес «Важные Истории»* и учредителя OCCRP в реестр «нежелательных организаций». Решение об этом вынесла Генпрокуратура 22 февраля. В реестр включены латвийская компания iStories fonds (юрлицо «Важных историй»*) и американская Ассоциация развития журналистики (The Journalism Development Network, JDM), которая управляет Центром по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP).
*Телеканал «Дождь», «Медуза», «Радио Свобода», «Север.Реалии»*, «Сибирь.Реалии»*, «Кавказ.Реалии»*, «Idel.Реалии»*, «Фактограф»*, «Маршо Радио»*, «Азатлык»*, «Голос Америки», «Настоящее время», «Важные истории» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»