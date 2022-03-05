PayPal и eBay приостановили работу с РФ

«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — заявил директор платежной системы Дэн Шульман. Он добавил, что компания поддерживает международное сообщество, осуждающее ввод российских войск в Украину.

eBay со своей стороны приостановил доставку заказов в Россию и Украину. Как сказано в субботней рассылки торговой площадки, это сделано, чтобы «защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировке». Также eBay «приостановил взимание комиссии за реализацию для пользователей на Украине, чтобы смягчить давление, обусловленное нарушением движения денежных средств».

Согласно исследованию Data Insight, которое приводит «Интерфакс», eBay стал самым популярным экспортным маркетплейсом в России в 2021 году.