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Владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Oysho и Pull & Bear закроет магазины в России

05.03.2022

Компания Inditex объяснила это тем, что «не может гарантировать непрерывность операций»

Inditex временно закроет в России свои магазины одежды, в том числе Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на заявление компании. Отмечается, что компания также прекратит онлайн-торговлю на территории РФ.

«В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в России и приостанавливает деятельность», — говорится в заявлении.

Иностранные компании начали массово приостанавливать или прекращать деятельность в России из-за ввода войск РФ в Украину и последовавших за этим санкций, наложенных США и Евросоюзом.

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