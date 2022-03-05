Close

#Новости

#Санкции

Росавиация рекомендовала компаниям с самолетами в лизинге остановить международные рейсы

05.03.2022

С 6 марта следует остановить полеты за рубеж, с 8-го — из-за рубежа

Рекомендация касается как перевозки пассажиров, так и доставки грузов, сообщается на сайте ведомства.

«Рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом», — сказано в тексте.

Ограничения не затрагивают:

российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся воздушные суда иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски их ареста или задержания;

иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с Российской Федерацией.

«Полеты внутри территории Российской Федерации отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений», — заявили в Росавиации.

Фото: «Аэрофлот»

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.