Росавиация рекомендовала компаниям с самолетами в лизинге остановить международные рейсы

Рекомендация касается как перевозки пассажиров, так и доставки грузов, сообщается на сайте ведомства.

«Рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом», — сказано в тексте.

Ограничения не затрагивают:

российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся воздушные суда иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски их ареста или задержания;

иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с Российской Федерацией.

«Полеты внутри территории Российской Федерации отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений», — заявили в Росавиации.

Фото: «Аэрофлот»