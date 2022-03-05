Путин рассказал бортпроводницам об убийствах в Донбассе и экономике

Владимир Путин провел встречу с женщинами лётного состава российских авиакомпаний. В ходе беседы глава государства сообщил, что ему тяжело далось решение ввести войска в Украину. По его словам, ситуация в соседней стране «вышла из-под контроля» после Майдана.

Президент также заявил о тяжёлом положении жителей Донбасса и отметил, что другие государства не замечали убийств этих людей.

«Это не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч убитых за эти годы», — сказал Путин. При этом он пригрозил: если киевское руководство продолжит делать то, что делает, это «поставит под вопрос будущее украинской государственности и это будет целиком и полностью их ответственность».

Ключевым требованием к нынешней власти Украины он назвал демилитаризацию

Говорил Путин и об экономике. Он поддержал идею отказаться от уголовного преследования за экономические преступления, особенно если возмещен ущерб. По мнению президента, в текущей ситуации России нужна «максимальная экономическая свобода бизнеса». Кабмин уже работает над этим, добавил Путин.