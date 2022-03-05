В Италии конфисковали яхты Мордашова и Тимченко

В Италии конфискованы яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, пишет La Repubblica. По информации газеты, судно «Леди М», принадлежащее Мордашову, задержали в порту Империи, «Лену» Тимченко — в Сан-Ремо.

Оба бизнесмена включены в санкционный список, принятый ЕС в связи с вводом российских войск в Украину. По информации издания, конфискацию яхт провели в присутствии адвокатов их владельцев.

Сообщается также о конфискации виллы в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в эфире новостной программы государственного телевидения RAI объявил в пятницу, что страна приступила в процедуре конфискации «имущества российских олигархов».