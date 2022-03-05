Власти Италии арестовали недвижимость Усманова и Соловьева

Власти Италии арестовали две виллы телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо и виллу бизнесмена Алишера Усманова на Сардинии. Об этом пишет La Repubblica. По ее информации, которую приводит ТАСС, операцию провели сотрудники Финансовой гвардии Италии (силового подразделения Минэкономики). Арест связан с тем, что оба фигуранта находятся в санкционных списках Евросоюза.

Ранее в Италии конфисковали яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, а также виллу в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо говорил, что страна приступила к процедуре конфискации «имущества российских олигархов».