Команда «Формулы-1» расторгла контракт с «Уарлкалием» и российским гонщиком

Haas расторгла контракт с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий», а также с пилотом из РФ Никитой Мазепиным.

«Команда приняла решение незамедлительно расторгнуть контракт с «Уралкалием» и российским пилотом Никитой Мазепиным. Как и все остальные в мире «Формулы-1», команда шокирована и опечалена вторжением на Украину и желает быстрого и мирного разрешения конфликта», — сообщается в Twitter американской команды.

Как напоминает РБК, 1 марта Международная федерация автоспорта (FIA) запретила российским и белорусским спортсменам соревноваться под флагами своих стран. Также из-за военных действий в Украине отменено проведение любых международных соревнований на территории России и Белоруссии. 2 марта Мазепину запретили выступать на Гран-при «Формулы-1» в Великобритании, который пройдет летом.

Помимо этого FIA отказала российским и белорусским автогонщикам выступать в соревнованиях под ее эгидой, если они не подпишут декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета.

Компания «Уралкалий» принадлежит отцу Никиты Мазепина бизнесмену Дмитрию Мазепину. Она стала титульным спонсором Haas в 2021 году.