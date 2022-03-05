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Минюст РФ внес «Важные истории»* и учредителя OCCRP в реестр «нежелательных организаций»

05.03.2022

Согласно этому перечню, решение вынесла Генпрокуратура 22 февраля

Минюст России внес в реестр «нежелательных организаций» латвийскую компанию iStories fonds (юрлицо «Важных историй»*) и американскую Ассоциацию развития журналистики (The Journalism Development Network, JDM), которая управляет Центром по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP).

Как напоминает «Медуза»*, ранее лишь одно СМИ было признано в России «нежелательной» организацией — издание «Проект». После этого оно было ликвидировано, позднее журналисты создали новое СМИ под названием «Агентство».

*«Важные истории», «Медуза» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

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