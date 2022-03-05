Минюст РФ внес «Важные истории»* и учредителя OCCRP в реестр «нежелательных организаций»

Минюст России внес в реестр «нежелательных организаций» латвийскую компанию iStories fonds (юрлицо «Важных историй»*) и американскую Ассоциацию развития журналистики (The Journalism Development Network, JDM), которая управляет Центром по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP).

Как напоминает «Медуза»*, ранее лишь одно СМИ было признано в России «нежелательной» организацией — издание «Проект». После этого оно было ликвидировано, позднее журналисты создали новое СМИ под названием «Агентство».

*«Важные истории», «Медуза» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»