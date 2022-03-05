Суд продлил арест ректору Шанинки до 5 июня

Тверской суд Москвы продлил арест ректорц Московской высшей школы социальных и экономических наук до 5 июня. Одновременно инстанция отказала в просьбе смягчить меру пресечения, о чём просили адвокаты, указывавшие на серьезные проблемы со здоровьем подзащитного.

Зуева обвиняют в особо крупном мошенничестве с деньгами фонда развития новых форм образования. По версии следствия, рпктор Шанинки причастен к хищению в 2019 году около 21 миллиона рублей, предназначенных для двух госконтрактов в рамках госпрограммы «Образование». По делу проходит и арестованная бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова.

Профессору также вменяют хищение более 20 миллионов рублей еще по одному эпизоду. Зуев не признает вину.

Фото: Facebook Сергея Зуева