Суд в Москве арестовал экс-мундепа Юлию Галямину на 30 суток

Савеловский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего муниципального депутата, бывшего преподавателя ВШЭ и научного сотрудника МГУ Юлию Галямину. Ей дали 30 суток административного ареста, сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

Как пишет «Медиазона»*, Галямину задержали накануне, 4 марта, и оставили на ночь в полиции. На нее составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП за пост в Telegram-канале от 25 февраля. Там упоминалась дата антивоенной акции без времени и места, а также перечислялись способы протеста, не связанные с митингами — приносить цветы к местам, ассоциирующимся с Украиной, и носить антивоенные надписи и символы на одежде и вещах.

*«Медиазона» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»