Закон о 15 годах колонии за «фейки» об армии распространят и на другие силовые структуры

Действие закона об уголовном наказании за «фейки» о российской армии планируется распространить и на другие структуры, занятые в «спецоперации» России в Украине, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, в первую очередь речь идет о Росгвардии, но коснется и других организаций.

«В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснётся не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции», написал он в своем Telegram-канале.

Ранее с инициативой выступил глава Чечни, генерал МВД Рамзан Кадыров. Хинштейн поддержал его.

Владимир Путин накануне подписал закон об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Максимальное наказание по этой статье устанавливается в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Кроме того, суд сможет назначать штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трёх лет либо лишение свободы на тот же срок. Есть и другие санкций в зависимости от обстоятельств совершения деяния, в том числе штраф до 5 млн рублей.