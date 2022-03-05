Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки об армии РФ и призывы к санкциям

Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовное наказание вплоть до 15 лет колонии за «распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил России». Также по новому закону под уголовную ответственность попадают «призывы к санкциям против России».

За что будут наказывать:

публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил;

публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил (после привлечения к административной ответственности);

призывы к санкциям против РФ, граждан РФ или российских юрлиц (после привлечения к административной ответственности).

Под «дискредитацией использования вооруженных сил» понимаются «умышленные действия, направленные на подрыв авторитета ВС, имиджа и доверия к ВС, умаление достоинства и авторитета ВС».

Что грозит по этой статье:

заведомо ложные данные — штраф от 700 тыс. до 1,5 млн руб. либо до трех лет лишения свободы

заведомо ложные данные, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штраф от 3 млн до 5 млн руб. либо от пяти до десяти лет лишения свободы

заведомые фейки, повлекшие тяжкие последствия, — от 10 до 15 лет лишения свободы

призывы к «воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или дискредитация такого использования» (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или до трех лет лишения свободы

призывы к «воспрепятствованию» или дискредитация, которые повлекли тяжкие последствия, — штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. или до пяти лет лишения свободы

призывы к санкциям против России (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штраф до 500 тыс. руб. или до трех лет лишения свободы.