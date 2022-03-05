Совет директоров уволил Венедиктова с поста главного редактора «Эха Москвы»

Совет директоров «Эха Москвы» прекратил полномочия Алексея Венедиктова на посту главного редактора. Об этом журналист объявил в своем Telegram-канале.

«Все. Я свободен. Добби свободен», — написал Венедиктов.

Алексей Венедиктов был избран на должность главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в феврале 1998 года.

1 марта 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Эха Москвы» и отключил радиостанцию от эфира. В предписании утверждалось, что радиостанция распространяет ложные сведения о «спецоперации» российских войск в Украине.

3 марта совет директоров решил ликвидировать радиоканал и сайт «Эха Москвы».

4 марта «Эхо» решило удалить сайт и все корпоративные аккаунты в соцсетях в связи с ликвидацией.