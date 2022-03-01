Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 1 марта

Главное
- Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Днем ранее Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в ЕС. Бумага была направлена президенту Франции Эммануэлю Макрону и руководителям Евросоюза: председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европарламента Роберту Метсоле.
- «Мы боремся за наши права, свободу и жизнь. Сейчас мы боремся за выживание. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. <…> Докажите, что вы на самом деле европейцы. И тогда жизнь победит смерть, а свет — тьму», — заявил Владимир Зеленский.
- МУС готов начать расследование военных преступлений в Украине. «Я уже поручил своей команде изучить все улики. Следующим шагом станет направление запроса на получение разрешения от палаты предварительного производства», — заявил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. По его словам, есть «разумные основания полагать», что с 2013 года в Украине могли быть совершены как военные преступления, так и преступления против человечности.
- «Все больше россиян начинает понимать правду. Как на это реагирует путинский режим? Задерживает их. Сегодня мы протягиваем руку дружбы этим россиянам, мы вас поддерживаем, будьте уверены», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- «Мой отец лежит в русской земле под Великим Новгородом, который он защищал. Когда русский народ отрезвеет и опомнится, он испытает жгучий стыд и позор за то, что в 2022 году их отцы и дети легли в украинскую землю не защищая её, а пытаясь захватить, как это делали нацисты в 1941 году, когда на их пути стал старший сержант Даниил Кучма», — уверен экс-президент Украины Леонид Кучма.
- «Главной целью и основным содержанием государственного управления в России является извлечение ренты: внешняя и оборонная политика оказываются затронуты этими пороками больше, чем многие другие сферы. Они прикрыты завесой секретности, позволяющей скрыть ложь и воровство при отсутствии гражданского контроля. Отсюда стремление разово достичь целей at any cost, не заботясь о последствиях (типа устроить парад на Крещатике, не думая об управлении подконтрольной территорией в дальнейшем) и давать заведомо не соответствующие действительности обещания, покрывая одно вранье другим, еще более масштабным. Неудивительно, что возможные издержки, связанные с сопротивлением российскому вторжению, заранее преуменьшаются или не принимаются в расчет, а когда неудачи становятся заметны, то “работа над ошибками” оборачивается еще большими потерями и разрушениями», — отмечает политолог Владимир Гельман.
- Bellingcat*: РФ обстреливает жилые районы в Украине кассетными боеприпасами. По данным расследователей, используются снаряды для реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч». В полете от снаряда отделяется кассета с мелкими боеприпасами, которые падают на большой площади, при этом иногда они взрываются не сразу и фактически минируют территорию.
- «Обстрел гражданской инфраструктуры Харькова нарушает законы военного времени», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
- «Каждый день на этой войне гибнут люди. Никаких официальных цифр нет, но это, судя по всему, уже тысячи и тысячи людей. Мирные, военные, защитники, агрессоры. Любая картина войны чудовищна. Но картина войны в начале XXI века в сердце Европы чудовищна безмерно», — пишет политик Лев Шлосберг.
- «Интересно, что пока хоть какие-то официальные признания о гибели российских солдат делают только главы регионов, где эти солдаты жили. Минобороны нехотя признало сам факт потерь, не назвав ни цифр, ни имен. Хоть какие-то данные озвучивают губернаторы. <…> Пока непонятно, что это значит — то ли главы регионов “не могут молчать” и таким образом, по сути, выступают против войны, оставаясь при этом в рамках дозволенного. То ли в Кремле решили, что, как и во время ковида, негативные новости должны приходить не на федеральном, а на региональном уровне», — отмечает главред Republic Дмитрий Колезев.
Экономика/санкции
- Оператор «Северного потока – 2» задумался о банкротстве. Сообщается, что руководство Nord Stream 2 AG, созданной «Газпромом» и зарегистрированной в Швейцарии, обдумывает такой вариант в связи с санкциями, введенными против российского газопровода.
- «Я, который никогда не поддерживал санкций против всего народа России, сейчас считаю, что если для того чтобы остановить убийства, надо потерпеть, значит, надо. Я готов, что проблемы коснутся и меня. Остановим войну — разберемся. Нам всем придется искупать вину нашей страны, что потребует жертв, риска, отваги», — заявил бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский.
- ЕС ввел санкции против российских бизнесменов и сотрудников гостелеканалов. Евросоюз расширил персональные ограничения из-за ввода российских войск в Украину. В список вошли Петр Авен, Михаил Фридман, Игорь Сечин, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Дмитрий Песков, Андрей Турчак, Тигран Кеосаян, Антон Красовский, Аркадий Мамонтов, Ольга Скабеева, Сергей Ролдугин, Захар Прилепин и другие.
- В Госдуме признали угрозу дефицита зарубежных лекарств. Как заявила замглавы комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, в России «в основном» есть препараты, которые относятся к жизненно важным и необходимым. «Но те, что не производятся в России, — понятно, что могут быть проблемы. Какой-то запас, конечно, есть, но насколько его хватит, никто не скажет», — сказала депутат.
- Mastercard отключила от своей системы некоторые российские банки. Их карты не будут работать за границей и на иностранных интернет-сайтах. «В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства», — заявил глава компании Майкл Мибах.
- General Motors приостановил поставки автомобилей в Россию. «В настоящее время наши мысли с народом Украины. Гибель людей — это трагедия, и наша главная обеспокоенность — это безопасность людей в регионе», — говорится в заявлении производителя. Ранее шведская Volvo приостановила работу в России. Другие европейские автоконцерны принимают аналогичные решения на фоне ввода российских войск в Украину.
- Зарубежные киностудии отозвали из российского проката свои фильмы. О таком решении объявили Disney, Sony и Warner Bros. Они объяснили это введением российских войск в Украину.
- «Санкции не оставляют России шансов на устойчивое экономическое развитие. Все эпизоды продолжительного роста происходили на фоне увеличения открытости, развития финансовой интеграции и международной торговли. За изоляционистским драйвом последних лет легко забылось, какие фантастические выгоды принесла России международная торговля и интеграция в мировую экономическую систему тридцать лет назад, после экономической катастрофы СССР. <…> Однако в начале 1990-х реформаторам помогало то, что они пришли на место экономической катастрофы, распада структур и институтов плановой экономики, а всегда легче строить заново, чем менять существующее. Это означает, что для того, чтобы вернуть себе шанс на экономическое развитие — добиться отмены санкций, наложенных за несколько дней 2022 года, России потребуются годы сложных, болезненных реформ», — объясняет экономист Константин Сонин.
- Михаил Мишустин пообещал ограничить иностранному бизнесу возможность выхода из российских активов. «Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», — сказал премьер-министр.
- Российские олигархи потеряли 83 млрд долларов с начала года. Основная причина — санкции из-за ввода российских войск в Украину. Так, состояние главы «Лукойла» Вагита Алекперова с начала года сократилось на 13 млрд долларов, что стало рекордным среди россиян, включенных в индекс благосостояния Bloomberg. Геннадий Тимченко в этом году потерял почти половину своего капитала, Роман Абрамович отказался от управления ФК «Челси».
- «Я об этом никогда не говорил до сегодняшнего дня, но я как экономист могу сказать, что это полный коллапс. Если же за это время наши политические власти смогут усмирить личные амбиции и оценить реальную обстановку, то тогда мы сможем немного отойти от этого края пропасти. Я не исключаю, что часть санкций, возможно, будет отменена. Нам пока остается только мечтать», — отмечает гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.
Общество
- Священники РПЦ призвали остановить «братоубийственную войну». Они составили открытое письмо «с призывом к примирению». «Мы с горечью думаем о той пропасти, которую придется преодолевать нашим детям и внукам в России и в Украине, чтобы снова начать дружить друг с другом, уважать и любить друг друга», — говорится в тексте.
- «Несмотря на то, что Святейший Патриарх Кирилл на протяжении многих лет говорил о том, что Украина — это сфера его пастырской ответственности, мы не видим сегодня с его стороны никаких попыток защитить страждущий народ Украины. В этой тяжелой ситуации, руководствуясь велением нашей пастырской совести, мы приняли решение прекратить поминовение московского патриарха за богослужениями. Это решение продиктовано также и требованиями нашей паствы, которая не желает больше слышать в наших храмах имя патриарха Кирилла», — заявили в Сумской епархии Украины.
- Российские режиссеры призвали остановить боевые действия в Украине. «Конфликты в 21-м веке должны и могут решаться переговорами. Мы против боевых действий и призываем нашу страну к миру», — говорится в открытом письме.
- «Это единственно возможная реакция. Основа любой культуры это гуманизм, а культура — фундамент любого общества, состоящего из людей доброй воли. Россия и ее многовековая культура, одна из мощных в мире, вся построена на принципах гуманизма, любви и прощения. Все наши великие гуманисты стоят за нами. Они научили нас, что мир очень хрупкий, сломать его легче, чем построить, чем склеить заново. Мы за мир», — пишет телеведущая, кинокритик Екатерина Мцитуриздзе.
- «Мне семьдесят семь лет, за свою жизнь я потерял очень многих людей, которых любил. Сегодня, когда над нашими головами вместо голубей мира летают ракеты ненависти и смерти, сказать могу только одно: остановитесь! Организм человечества не лечится хирургическими операциями. От любого оперативного вмешательства истекает кровью тот, кого оперируют, и заражается неизлечимым сепсисом тот, кто оперирует. Остановите хирургическое вмешательство. Наложите жгуты на раны. Совершим невозможное: сделаем XXI век таким, каким он мечтался, а не таким, каким мы его сделали. Я делаю то единственное, что могу: я умоляю, остановитесь! Остановитесь», — призывает худрук МДТ Лев Додин.
Репрессии
- РКН заблокировал сайт издания «Тайга.инфо». Причиной стал онлайн о событиях в Украине. В издании сообщили, что вынуждены были убрать материал. Днем ранее Роскомнадзор заблокировал сайт The New Times. Наш сайт по-прежнему доступен через VPN.
- «Мы за мир и свободу. Мы хотим, чтобы наши с вами дети жили без страха. Сегодня наш сайт заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Просто за то, что мы называли события своими именами. Мы в любом случае продолжим работать», — говорится в заявлении «Тайги».
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