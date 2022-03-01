Российские режиссеры призвали остановить боевые действия в Украине

The New Times приводит полный текст обращения:

«Мы, российские режиссёры кино, рекламы и мультиформатных медиа, считаем, что конфликты в 21-м веке должны и могут решаться переговорами. Мы против боевых действий и призываем нашу страну к миру. Пули разрывают не только бетон, но что-то сильно крепче него — братские связи и семьи. Мы хотим жить и работать в спокойствии и согласии с другими странами и в своей собственной. В ней нас всегда учили: нет ничего ценнее, чем мирное небо над головой. Поэтому мы считаем необходимым прекращение боевых действий против народа Украины и вывод войск с её территории».