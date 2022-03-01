Мишустин пообещал ограничить иностранному бизнесу возможность выхода из российских активов

«Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», — сказал премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Михаил Мишустин также возглавил оперштаб по противодействию санкциям. Своими заместителями он назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова и мэра Москвы Сергея Собянина. Глава кабмина напомнил, что с 2018 года работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях ограничений со стороны Запада. Теперь она переформирована в оперативный штаб.

Накануне Владимир Путин подписал указ об ответе на санкции.