Bloomberg: российские олигархи потеряли 83 млрд долларов с начала года

Сверхбогатые россияне потеряли 83 млрд долларов с начала 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на свой индекс благосостояния. Аналитики подсчитали состояние россиян, входящих в число 500 самых обеспеченных людей мира.

«Богачи начинают чувствовать жар», пишет Bloomberg. Падение рынка с начала «специальной военной операции» в Украине российский рынок упал так сильно, что ЦБ приостановил локальные торги. Аналитики делают из этого вывод, что некоторые потери занижаются. После ужесточения санкций акции российских компаний, зарегистрированных в Лондоне, от «Новатэка» до «Северстали», снизились более чем наполовину.

Последствия для миллиардеров от ведения войны «начинают бить ближе к их дому», отмечает издание. После запрета ЕС и Великобритании на полеты российских частных самолетов в их небе богачам «стало сложнее путешествовать на своих Boeing, Gulfstream и Bombardier». Усложниться может и покупка элитной недвижимости в Лондоне, так как Британия будет требовать от иностранных владельцев недвижимости раскрывать свою личность, а не прятаться за холдинговыми компаниями.

28 февраля ЕС ввел санкции в отношении магнатов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена и Алексея Мордашова, а также пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, представителей госСМИ и чиновников Минобороны. Швейцария ввела запрет на поездки пяти олигархов, близких к президенту РФ, и заявила, что закроет свое воздушное пространство для всех рейсов из России, включая частные самолеты. «Последний пакет адресных санкций предполагает, что правительства могут рассматривать российскую элиту как еще один ключевой объект давления», отмечает Bloomberg.

Санкции, направленные против ключевых банков, «оказывают эффект домино на крупнейшие состояния страны». Так, состояние главы «Лукойла» Вагита Алекперова с начала года сократилось на 13 млрд долларов, что стало рекордным среди россиян, включенных в индекс благосостояния Bloomberg. Геннадий Тимченков этом году потерял почти половину своего состояния. Роман Абрамович отказался от управления ФК «Челси».

Bloomberg отмечает, что частные самолеты богачей «уже в пути». Airbus Алишера Усманова 28 февраля покинул Мюнхен и вышел из воздушного пространства ЕС.