Bellingcat*: РФ обстреливает жилые районы в Украине кассетными боеприпасами

Россия использует кассетные боеприпасы для обстрела жилых кварталов в городах Украины. Это оружие наносит урон на большой площади и особенно опасно для мирного населения, сообщает Meduza* со ссылкой на Bellingcat*.

По данным расследователей, используются снаряды для реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч». В полете от снаряда отделяется кассета с мелкими боеприпасами, которые попадают по большой площади, при этом иногда они взрываются не сразу и фактически минируют территорию.

В соцсетях и мессенджерах после обстрела Харькова 28 февраля появились фото- и видеозаписи хвостовых частей этих боеприпасов, которые торчат их асфальта или попали в жилые дома. Также это оружие заметили в жилых кварталах Ахтырки в Сумской области Украины, где оно поразило детский сад. Bellingcat* сообщил, что пытался восстановить траекторию полета на основе медиаматериалов, и вывод таков: ракеты прилетели со стороны российской границы на северо-северо-востоке. Нельзя точно утверждать, что российская армия прицеливалась по жилым кварталам, но в итоге обстрела пострадали и погибли мирные жители.

«Представляется крайне маловероятным, чтобы украинские войска целенаправленно использовали такое оружие по собственным городам, даже если бы их целью были российские солдаты», — отмечает Bellingcat*.

Фото: AFP

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