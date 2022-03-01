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Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз

01.03.2022

Начата специальная процедура присоединения

Об этом сегодня объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Znak.com.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил сегодня по видеосвязи перед Европарламентом. «Я рад, что Европа и Украина объединились сегодня», — сказал он. «Мы боремся за наши права, свободу и жизнь. А сейчас мы боремся за наше выживание. Мы боремся за то, чтобы быть полноправными членами Европы», — заявил Зеленский. По окончании выступления украинского лидера евродепутаты аплодировали ему стоя, пишет издание.

Накануне вечером Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Бумага была направлена президенту Франции Эммануэлю Макрону и руководителям Евросоюза: председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европарламента Роберту Метсоле.


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