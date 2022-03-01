Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз

Об этом сегодня объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Znak.com.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил сегодня по видеосвязи перед Европарламентом. «Я рад, что Европа и Украина объединились сегодня», — сказал он. «Мы боремся за наши права, свободу и жизнь. А сейчас мы боремся за наше выживание. Мы боремся за то, чтобы быть полноправными членами Европы», — заявил Зеленский. По окончании выступления украинского лидера евродепутаты аплодировали ему стоя, пишет издание.

Накануне вечером Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Бумага была направлена президенту Франции Эммануэлю Макрону и руководителям Евросоюза: председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европарламента Роберту Метсоле.