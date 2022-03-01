Оператор «Северного потока – 2» задумался о банкротстве

Оператор газопровода «Северный поток – 2» не исключает собственного банкротства, передает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, руководство Nord Stream 2 AG, созданной «Газпромом» и зарегистрированной в Швейцарии, обдумывает такой вариант в связи с санкциями, введенными против проекта.

«Два источника, которые говорили на условиях анонимности, поскольку переговоры о потенциальной неплатежеспособности конфиденциальны, сообщили, что Nord Stream 2 AG работает с финансовым консультантом над погашением некоторых своих обязательств и может официально начать производство по делу о неплатежеспособности в швейцарском суде. уже на этой неделе», — пишет издание.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации «Северного потока – 2». Заморозка проекта стала ответом на признание Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР.

Фото: gazprom.ru

