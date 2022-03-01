В Госдуме признали угрозу дефицита зарубежных лекарств

Госдума готовилась к последствиям санкций, в том числе к угрозе дефицита импортных лекарств и их подорожания. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на замглавы комитета по охране здоровья Татьяну Соломатину.

По ее словам, «принято много законов», чтобы быстро закрыть потребности рынка медикаментами «и не зависеть от западного производителя». Соломатина отметила, что в России «в основном» есть препараты, которые относятся к жизненно важным и необходимым.

«Но те, что не производятся в России, — понятно, что могут быть проблемы. Какой-то запас, конечно, есть, но насколько его хватит, никто не скажет», — заявила замглавы думского комитета по охране здоровья. Чиновница добавила, что в идеале нужно договариваться с Украиной и добиваться снятия санкций.