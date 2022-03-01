Mastercard отключила от своей системы некоторые российские банки

Mastercard отключила несколько российских банков от своей платежной системы, заявил глава компании Майкл Мибах. Он сослался на «санкционные распоряжения».

«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства», — говорится в заявлении. Список банков при этом не приводится. Ранее под блокирующие санкции США попали ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.

Их карты продолжат работать в России, поскольку внутри страны транзакции обрабатываются Национальной системой платежных карт. Однако ими нельзя будет расплатиться за границей и в зарубежных интернет-магазинах.

Фото: Bloomberg

