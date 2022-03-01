Американский автоконцерн General Motors приостановил поставки автомобилей в Россию. Решение будет действовать «до дальнейшего уведомления».

«В настоящее время наши мысли с народом Украины. Гибель людей — это трагедия, и наша главная обеспокоенность — это безопасность людей в регионе», — говорится в заявлении производителя (цитата по Fox Business).

Накануне шведская Volvo приостановила работу в России. Компания перестанет производить и продавать автомобили на территории страны. Другие европейские автоконцерны принимают аналогичные решения на фоне ввода российских войск в Украину.