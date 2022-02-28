The New Times заблокирован

Сайт The New Times заблокировали в России.

Причиной решения стала публикация о возможных жертвах российской армии со ссылкой на данные украинской стороны. В заметке отдельно оговаривалось: на тот момент Минобороны РФ сообщало, что потерь за несколько дней боевых действий армия не понесла.

The New Times доступен в России с использованием VPN.

Ранее стало известно, что также заблокирован портал «Крым.Реалии»* за пять информационных заметок и сайта телеканала «Настоящее время»*. Кроме того, в списке алтайский сайт «Листок» за анонс несогласованной антивоенной акции, а также украинские СМИ «Интерфакс Украина», «Гордон», «Корреспондент» и «Украинская правда».

*«Крым.Реалии» и «Настоящее время» внесены Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.