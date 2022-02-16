Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 16 февраля

Главное
- Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности Украины с указанием России как угрозы. Целью документа называется выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз госбезопасности страны. В Стратегии также заявлено, что существенное изменение природы современных угроз всех уровней усложняет прогнозирование дальнейшего развития ситуации безопасности в целом. Политика в сфере госбезопасности направлена на предупреждение, своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз госбезопасности Украины, отмечается в документе.
- Зеленский выступил с новым обращением к украинцам в День единения. Государственный праздник был объявлен после того, как западная пресса назвала 16 февраля датой возможного нападения России на Украину. «Великий народ великой Украины, доброе утро тебе! Сегодня важный день — День единения нас всех. Мы разные, разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание — желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право. Потому что мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И никто, только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые, с Днем единения, Украина! Восток, Запад, Юг, Север звучит только вместе, но звучит сильно», — заявил Владимир Зеленский.
- В Кремле согласились с несоответствием признания ЛНР и ДНР Минским соглашениям. Безусловно, признание не коррелирует с Минскими соглашениями. Это действительно так», — заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
- «В Минских соглашениях говорится еще и о том, что в Донецких и Луганских областях не должно быть вооруженных людей, техники, наемников, никаких иностранных вооруженных формирований. Это главное условие нормализации обстановки в регионе — его демилитаризация. И никаких формирований, кроме российских, там нет. <…> Я склонен думать, что все это делалось для того, чтобы дать возможность сыграть в игру с добрым и злым следователем. Когда Дума играет в злого, а президент играет в доброго: “я все понимаю, всей душой я с вами, но хочу постараться не нарушать эти соглашения”. Хотя Россией они давно уже нарушены. Царь хороший, бояре плохие — это постоянная игра наших властей», — заявил The New Times политик Борис Вишневский.
- «Я считаю, что это скорее политический демарш, чем какой-то реальный тренд на изменение политики России в отношении конфликта на Донбассе. Во-первых, потому что Путину для признания чего-то государством не нужно обращения Госдумы, он делает это своим указом. И если уж РФ, скажем, устроила этот спектакль публично на главной сцене России, то, наверное, он был рассчитан на каких-то зрителей. <…> Более того, я думаю, что раз Путин пошел на повышение ставок на дипломатическом фронте, то, наверное, он немножко разуверился в эффективности военного давления на Украину», — полагает переговорщик в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.
- «С одной стороны, президент России может обращение депутатов игнорировать, сколько ему захочется. С другой, в любой момент вынуть, как шулер вынимает козырь из рукава. Кремль пока отчетливо готов еще попробовать договориться. Ну, а если не получится, то вот тогда-то нас может ждать второй тур обострения, вплоть до признания ЛНР и ДНР и боев за их "территориальную целостность"», — считает политолог Иван Преображенский.
- Байден обратился к россиянам. Президент США пригрозил Москве санкциями и заверил граждан РФ в отсутствии враждебных настроений. «США и НАТО — это не угроза для России, Украина — это не угроза для России. Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, и у нас нет планов размещать их там. Мы не нацелены на российский народ, мы не стремимся дестабилизировать Россию. Граждане России, вы нам не враги. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины — страны, с которой у вас такие глубокие родственные, исторические и культурные связи», — заявил Джо Байден.
- «Очень жесткая речь Байдена: основной посыл — свобода стоит дорого, мы готовы нести издержки в случае нападения на Украину», — отметил журналист Глеб Морев.
- В Кремле ответили на обращение Байдена к россиянам. «Если бы мы слышали обращение без угроз, наверное, российскому народу это больше бы импонировало. Наверное, еще больше бы импонировало, если бы президент США обратился бы также к украинскому народу и призвал украинский народ не стрелять друг в друга никогда», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
- «Эта война приобретает все более фантасмагорический и абсурдный характер — несостоявшееся событие полностью трансформирует реальность, движет массы людей, обрушивает рынки и валюты, дает нескончаемое мясо для медийной и политической машин, которые жиреют и пухнут на страхах и ожиданиях. Открыт источник вечного блаженства — можно бесконечно возить танки вдоль границы, объявляя об ужасном и неминуемом, получая политический дивиденд, и никто тебе за это не предъявит, потому что все хотят бесконечно отсрочивать выбор, ожидание заменило событие. Идеальная постмодернистская война», — полагает профессор Свободного университета Сергей Медведев.
- Лавров пообещал Блинкену передать ответ на предложения США и их союзников в ближайшие дни. Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что Россия «в любой момент» может начать вторжение в Украину и призвал к «проверяемой и реальной деэскалации». Сергей Лавров отметил «недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками».
- Минобороны вывело войска из Крыма после учений. «Подразделения Южного военного округа, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом», — говорится в заявлении ведомства.
- МИД Белоруссии: после учений в стране не останется ни одного военного РФ. Маневры «Союзная решимость» должны завершиться 20 февраля. Ни одного военнослужащего из России и ни одной единицы военной техники РФ не останется в Белоруссии после окончания совместных учений, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Он подчеркнул также, что численность задействованного контингента и количество техники не нарушают требований Венского документа ОБСЕ.
- «До сих пор мы не наблюдали никакой деэскалации на местах. Напротив, похоже, что Россия продолжает наращивание военной мощи. Мы внимательно следим и следим за тем, что они делают. Если они действительно начнут выводить войска, это то, что мы будем приветствовать, но это еще предстоит выяснить», — отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
- «На данный момент значительного снижения угрозы мы не наблюдаем. Практически то же количество военных остается у границ. Они сконцентрированы в различных направлениях, которые позволяют им наносить удары по территории, подконтрольной украинским властям. Вся эта армада в основном остается на своих местах. Мы видели, как техника отправляется по Крымскому мосту, это техника 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии. <…> Пока мы не увидим, как они прибывают в свои пункты постоянной дислокации, мы не будем считать, что это действительно отвод в той форме, в которой о нем говорит Минобороны», — подчеркнул аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.
- Сенаторы США договорились о санкциях против России на случай вторжения в Украину. Лидеры Демократической и Республиканской партий в верхней палате Конгресса выпустили совместное заявление. «Мы готовы полностью поддержать немедленное введение серьезных, жестких и эффективных санкций в отношении России, а также наложение жестких ограничительных и контрольных мер в отношении экспорта в Россию, и мы призываем наших союзников и партнеров в Европе и по всему миру присоединиться к нам», — сказано в тексте. Ограничения могут коснуться экспортной и финансовой сфер, «Северного потока - 2» и представителей российской власти.
- Глава ЕК заявила о способности ЕС справиться с возможным сокращением поставок газа из РФ. «Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы сейчас находимся скорее в безопасной ситуации», — сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, вопросы возможного увеличения поставок как сжиженного (СПГ), так и природного газа уже обсудили с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей.
- Путин принял в Кремле президента Бразилии. «Главы государств обозначили значительный потенциал развития сотрудничества и новых деловых инициатив в области энергетики, подчеркнув взаимодополняемость в нефтегазовой сфере, в областях обеспечения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Жаир Болсонару также пригласил Владимира Путина посетить Бразилию, тот ответил согласием. Даты визита согласуют позже.
Репрессии
- Верховный суд вновь отказал в переносе дела Андрея Пивоварова в Петербург. Экс-главу «Открытой России»* обвиняют в руководстве нежелательной организацией. «Мне вменяется сейчас руководство якобы нежелательной организацией и говорится в обвинении, что я прекратил свою якобы преступную деятельность в мае в Петербурге. Так если я в мае прекратил свою деятельность, так и судите меня в Петербурге», — заявил Пивоваров. По версии следствия, в августе 2020 года политик разместил в Facebook «сведения агитационного характера» в поддержку «нежелательной» организации. В качестве доказательств вины следствие включило 30 постов и один репост.
- «В момент задержания Андрей находился в Петербурге, обыски проходили по месту его жительства в Петербурге, следователь выносил представление в адрес участковых о том, что они недоработали, в Петербурге. Само следствие связывает его деятельность с территорией Петербурга и вменяет ему незаконные действия на территории Петербурга. Территориальная подсудность краснодарского суда создается искусственно, вменяется один пост Пивоварова, размещенный якобы в Краснодаре, и мы доказали, что он его не размещал. После этого следствие докидывает еще 33 поста, которые якобы он размещал, доказательств чему не предоставляют, и все эти новые публикации не размещены в Краснодаре, кроме последней. Его увезли как можно дальше, за вменяемое ему ненасильственное, политическое преступление его держат в спецблоке СИЗО. Ему не дали свидания с матерью при том, что вышестоящий суд спокойно его разрешил. Кубанский суд накладывал арест на имущество, не принадлежащее Пивоварову, это была квартира, проданная им много лет назад. Исходя из всего этого, мы говорим о предвзятости Ленинского районного суда Краснодара. Мы считаем, что краснодарское правосудие неспособно быть беспристрастным и независимым арбитром в этом деле», — заявил в комментарии The New Times адвокат Андрея Пивоварова Сергей Бадамшин.
- В Москве задержали политолога Валерия Соловья. У него дома прошел обыск, также задержан его сын Павел. Как сообщила The New Times сестра бывшего профессора МГИМО Татьяна, обыски прошли в двух квартирах — по месту прописки и по фактическому проживанию — и заняли 6 часов, изъята вся компьютерная техника. После этого Валерия Соловья и его сына Павла увезли для дачи показаний. По ее словам, политолог проходит свидетелем. Уточняется, что речь идет об уголовном деле по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Расследование
- «Агентство» узнало о миллионных взносах олигархов в фонд Ролдугина. Организация «Талант и успех» управляет школой «Сириус», соучредителем которой выступает известный виолончелист и друг Владимира Путина. Издание подсчитало, что российские олигархи вносят не менее чем по миллиону долларов в год на финансирование фонда. Причем суммы пожертвований увеличиваются, когда им нужно получить поддержку от Кремля. Всего крупные бизнесмены пожертвовали фонду «Талант и успех» 17,5 млрд рублей, ещё 23,6 млрд пришло от компаний, где ключевым акционером выступает государство. 27,2 млрд государство выделило фонду напрямую. Авторы расследования подчеркивают, что 3/4 денег идут не на образование детей, а на строительство и поддержку объектов, оставшихся от Олимпиады в Сочи. При этом образовательной программой школы занимаются так называемые методологи, а в коллективе царит «атмосфера путинизма», пишет «Агентство».
*«Открытая Россия» признана Генпрокуратурой «нежелательной организацией» на территории РФ