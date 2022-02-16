В Кремле ответили на обращение Байдена к россиянам

Джо Байден 15 февраля поздно вечером по московскому времени выступил с обращением к россиянам и заявил, что им не стоит бояться США, НАТО или Украины. Он подчеркнул, что народы России и Украины имеют общую историю и не должны развязывать «кровавую» войну.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что американскому лидеру следовало обратиться к украинскому народу и призвать его к миру.

«Если бы мы слышали обращение без угроз, наверное, российскому народу это больше бы импонировало. Наверное, еще больше бы импонировало, если бы президент США обратился бы также к украинскому народу и призвал украинский народ не стрелять друг в друга никогда», — сказал пресс-секретарь Путина.

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