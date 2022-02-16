Байден сделал заявление по Украине и выступил с обращением к россиянам

Заявление Джо Байдена транслировал Белый дом.

Глава государства выступил с утверждением, что угроза вторжения России в Украину сохраняется, и предупредил о санкциях, которые затронут ключевые отрасли российской экономики. При этом он подчеркнул, что дипломатия и деэскалация остаются лучшими путями разрешения кризиса.

Президент США также обратился к гражданам РФ: «США и НАТО — это не угроза для России, Украина — это не угроза для России. Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, и у нас нет планов размещать их там. Мы не нацелены на российский народ, мы не стремимся дестабилизировать Россию. Граждане России, вы нам не враги. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины — страны, с которой у вас такие глубокие родственные, исторические и культурные связи», — заявил Байден.

Политик отметил, что американцы и русские воевали бок-о-бок и остановили худшую войну в истории. «Вторая мировая была неизбежна, но если Россия нападет на Украину — это будет война по выбору, без повода и причины», — подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Он вновь сказал, что не собирается отправлять войска в Украину, однако Вашингтон привержен принципу коллективной безопасности НАТО, и ответ на предполагаемую агрессию будет решительным.

Байден также приветствовал заявление об отводе российских войск от украинской границы, но пока не увидел подтверждения, поскольку в регионе остаются, как он сказал, 150 тысяч российских военных.

15 февраля Минобороны России объявило о завершении «части учений» и возвращении войск в места постоянной дислокации.

Фото: пресс-служба Белого дома