Лавров пообещал Блинкену передать ответ на предложения США и их союзников в ближайшие дни

Как сообщает Госдепартамент, Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что Россия «в любой момент» может начать вторжение в Украину и призвал к «проверяемой и реальной деэскалации».

МИД РФ со своей стороны заявил, что Лавров отметил «недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками».

Ранее США и НАТО передали Москве ответ на её требования гарантий безопасности. Владимир Путин сказал, что не удовлетворен им и поручил Лаврову продолжить переговоры. Российские требования содержат отказ от включения Украины в НАТО и возвращение альянса к границам 1997 года.