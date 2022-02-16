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Лавров пообещал Блинкену передать ответ на предложения США и их союзников в ближайшие дни

16.02.2022

Министр иностранных дел РФ и госсекретарь Соединенных Штатов провели телефонные переговоры

Как сообщает Госдепартамент, Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что Россия «в любой момент» может начать вторжение в Украину и призвал к «проверяемой и реальной деэскалации».

МИД РФ со своей стороны заявил, что Лавров отметил «недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками».

Ранее США и НАТО передали Москве ответ на её требования гарантий безопасности. Владимир Путин сказал, что не удовлетворен им и поручил Лаврову продолжить переговоры. Российские требования содержат отказ от включения Украины в НАТО и возвращение альянса к границам 1997 года.

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