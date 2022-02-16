В Кремле признали несоответствие признания ЛНР и ДНР Минским соглашениям

«Безусловно, признание не коррелирует с Минскими соглашениями. Это действительно так», — заявил сегодня журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства накануне называл главной задачей реализацию именно Минских договоренностей как способ решение проблем Донбасса.

Путин сказал об этом на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по итогам двусторонних переговоров. «Мы очень рассчитываем на то, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего ФРГ и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшние власти Киева и это решение [проблемы Донбасса] будет найдено», — сказал президент России.

Фото: airpano.ru