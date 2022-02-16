Глава ЕК заявила о способности ЕС справиться с возможным сокращением поставок газа из РФ

«Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы сейчас находимся скорее в безопасной ситуации», — цитирует председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «Интерфакс». По ее словам, вопросы возможного увеличения поставок как сжиженного (СПГ), так и природного газа уже обсудили с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей.

Экспорт СПГ из США в Европу резко вырос на фоне эскалации украинского кризиса. В январе он впервые в истории превысил поставки по трубопроводу из России.