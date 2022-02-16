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Глава ЕК заявила о способности ЕС справиться с возможным сокращением поставок газа из РФ

16.02.2022

Европа предусмотрела меры, которые помогут странам объединения компенсировать сокращение перетока углеводородов из России

«Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы сейчас находимся скорее в безопасной ситуации», — цитирует председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «Интерфакс». По ее словам, вопросы возможного увеличения поставок как сжиженного (СПГ), так и природного газа уже обсудили с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей.

Экспорт СПГ из США в Европу резко вырос на фоне эскалации украинского кризиса. В январе он впервые в истории превысил поставки по трубопроводу из России.

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