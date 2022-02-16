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#Россия/США

Сенаторы США договорились о санкциях против России на случай вторжения в Украину

16.02.2022

Лидеры Демократической и Республиканской партий в верхней палате Конгресса выпустили совместное заявление

«Мы готовы полностью поддержать немедленное введение серьезных, жестких и эффективных санкций в отношении России, а также наложение жестких ограничительных и контрольных мер в отношении экспорта в Россию, и мы призываем наших союзников и партнеров в Европе и по всему миру присоединиться к нам», — сказано в тексте.

Как уточняет «Коммерсантъ», ограничения могут коснуться экспортной и финансовой сфер, «Северного потока - 2» и представителей российской власти.

Американские сенаторы долго согласовывали заявление, но не могли договориться о сроках введения санкций. Демократы предлагали вводить их, если Россия нападет на Украину, республиканцы настаивали на превентивных мерах.

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