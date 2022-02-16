Путин принял в Кремле президента Бразилии

«Главы государств обозначили значительный потенциал развития сотрудничества и новых деловых инициатив в области энергетики, подчеркнув взаимодополняемость в нефтегазовой сфере, в областях обеспечения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии»,— говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Жаир Болсонару также пригласил Владимира Путина посетить Бразилию, тот ответил согласием. Даты визита согласуют позже.

Помимо этого, президенты отметили перспективы развития «российско-бразильского технологического альянса» в таких областях, как нано- и биотехнологии, искусственный интеллект, ИКТ и исследования в области здравоохранения и мирового океана. Они намерены наращивать сотрудничество в космической отрасли «в мирных целях».

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин сказал, что позиции Москвы и Бразилиа по многим вопросом близки или совпадают, и анонсировал заседание двусторонне комиссии высокого уровня с участием премьера России Михаила Мишустина. Мероприятие состоится «в ближайшее время».

Обсуждалось также строительство в Бразилии новых энергоблоков АЭС. Путин отметил, что «Росатом» сейчас экспортирует топливо для атомных электростанций в этой стране и радиоизотопы для медицинских целей.

Фото: пресс-служба Кремля