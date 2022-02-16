Зеленский выступил с новым обращением к украинцам в День единения

«Великий народ великой Украины, доброе утро тебе! Сегодня важный день — День единения нас всех. Мы разные, разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание — желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право. Потому что мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И никто, только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые, с Днем единения, Украина! Восток, Запад, Юг, Север звучит только вместе, но звучит сильно», — заявил Владимир Зеленский.

Этим выступлением президент открыл марафон единения #UAразом, который проходит сегодня на украинских телеканалах. Как пишет УНИАН, в ходе мероприятия планируется обсуждать «важные общественно-политические вопросы, интересующие и беспокоящие украинцев».

Запад обвиняет России в подготовке вторжения в Украину. Москва категорически отвергает обвинения.