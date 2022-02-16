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Зеленский выступил с новым обращением к украинцам в День единения

16.02.2022

Государственный праздник был объявлен после того, как западная пресса назвала 16 февраля датой возможного нападения России на Украину

«Великий народ великой Украины, доброе утро тебе! Сегодня важный день — День единения нас всех. Мы разные, разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание — желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право. Потому что мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И никто, только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые, с Днем единения, Украина! Восток, Запад, Юг, Север звучит только вместе, но звучит сильно», — заявил Владимир Зеленский.

Этим выступлением президент открыл марафон единения #UAразом, который проходит сегодня на украинских телеканалах. Как пишет УНИАН, в ходе мероприятия планируется обсуждать «важные общественно-политические вопросы, интересующие и беспокоящие украинцев».

Запад обвиняет России в подготовке вторжения в Украину. Москва категорически отвергает обвинения.

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