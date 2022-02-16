Минобороны вывело войска из Крыма после учений

«Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом», — говорится в заявлении ведомства.

Там уточнили, что личный состав погрузил на железнодорожные платформы бронетехнику на гусеничном ходу — танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.

«Воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей», — добавили в минобороны РФ.

Накануне сообщалось, что военнослужащие Южного и Западного военных округов возвращаются в места постоянной дислокации по завершении совместных с Белоруссией учений.

Запад с осени 2021 года обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину. Москва категорически отвергает обвинения, называя их голословными.

Фото: Минобороны РФ