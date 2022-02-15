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Россия начала частичный отвод войск от украинской границы

15.02.2022

Военнослужащие Южного и Западного военных округов возвращаются в места постоянной дислокации по завершении совместных с Белоруссией учений

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», — сообщил РИА Новости представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Совместные с Минском учения «Союзная решимость» должны завершиться 20 февраля. Они проходят на территории Белоруссии в непосредственной близости от границы с Украиной.

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину. Москва категорически отвергает обвинения, называя их голословными.

Фото: Минобороны РФ

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