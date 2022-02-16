Верховный суд вновь отказал в переносе дела Андрея Пивоварова в Петербург

Верховный суд РФ повторно отказал в переносе рассмотрения дела Андрея Пивоварова из Краснодара в Санкт-Петербург, сообщила в Telegram команда политика.

«Решение, которое принял суд, идет в противоречие с фабулой обвинения, где говорится, что последний эпизод моей “преступной” деятельности прошел в Краснодаре. <…> Мне вменяется сейчас руководство якобы нежелательной организацией и говорится в обвинении, что я прекратил свою якобы преступную деятельность в мае в Петербурге. Так если я в мае прекратил свою деятельность, так и судите меня в Петербурге», — заявил Пивоваров в своей речи.

По версии следствия, в августе 2020 года политик разместил в Facebook «сведения агитационного характера» в поддержку «нежелательной» организации. В качестве доказательств вины следствие включило 30 постов и один репост, уточняет «Новая газета».

31 мая 2021 года Пивоварова задержали в аэропорту Санкт-Петербурга, когда он собирался улететь в Варшаву, но не смог из-за уголовного дела о деятельности «нежелательной» организации. Следственный комитет уверен, что оппозиционный политик пытался скрыться. Суд отправил его в СИЗО как минимум до 29 апреля.

29 декабря 2021 год Верховный суд уже отказывал в переносе дела Пивоварова в Санкт-Петербург, тогда защита подала апелляцию.

*«Открытая Россия» признана Генпрокуратурой «нежелательной организацией» на территории РФ

Фото: avtozaklive