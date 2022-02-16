«Агентство» узнало о миллионных взносах олигархов в фонд Ролдугина

«Агентство» подсчитало, что российские олигархи вносят не менее чем по миллиону долларов в год на финансирование фонда. Однако большая часть денег поступает все-таки от государства.

По расчётам издания, взносы олигархов в фонд школы «Сириус» начались в 2016 году после встречи миллиардеров с Владимиром Путиным. Сейчас суммы пожертвований увеличиваются, когда им нужно получить поддержку от Кремля, пишет «Агентство». Например, большая часть взносов Сулеймана Керимова в фонд поступила, когда его арестовали во Франции, а Россия добивалась его освобождения.

Всего олигархи пожертвовали фонду «Талант и успех» 17,5 млрд рублей, ещё 23,6 млрд пришло от компаний, где ключевым акционером выступает государство. 27,2 млрд государство выделило фонду напрямую.

Авторы расследования подчеркивают, что 3/4 денег идут не на образование детей, а на строительство и поддержку объектов, оставшихся от Олимпиады в Сочи. При этом образовательной программой школы занимаются так называемые методологи, а в коллективе царит «атмосфера путинизма», пишет «Агентство».

Главу школы «Сириус» Елену Шмелёву издание называет фавориткой президента. Она была в руководстве его предвыборного штаба в 2018 году, а на выборы в Госдуму в 2021-м шла в федеральном предвыборном списке «Единой России» вместе с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

Фото: EPA