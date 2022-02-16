МИД Белоруссии: после учений в стране не останется ни одного военного РФ

Ни одного военнослужащего из России и ни одной единицы военной техники РФ не останется в Белоруссии после окончания совместных учений, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Он подчеркнул также, что численность задействованного контингента и количество техники не нарушают требований Венского документа ОБСЕ.

Для проведения учений на территории Белоруссии отведено четыре полигона («Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский»), отдельные участки местности и четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).