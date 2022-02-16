В Москве задержали политолога Валерия Соловья

Об этом пишет Znak.com со ссылкой на активистку Эльвиру Вихареву. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов изъяли у бывшего профессора МГИМО всю компьютерную технику.

По какой причине проводились оперативные действия, не известно. Источник издания говорит, что речь идет об уголовном деле по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Издание SOTA пишет, что Соловей проходит в качестве свидетеля.

Фото: «Консервативная правозащитная группа» / Facebook