Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности Украины с указанием России как угрозы

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии обеспечения государственной безопасности». Угрозой госбезопасности в документе указана Россия, а именно — ее следующие действия:

продолжение гибридной войны для реализации своих стратегических целей на Украине, в том числе компрометации ее государственности;

оккупационная администрация узурпирует выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины;

деструктивная пропаганда как вне, так и внутри Украины, разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство и осуществляется на фоне информационной экспансии РФ.

В Стратегии также заявлено, что существенное изменение природы современных угроз всех уровней усложняет прогнозирование дальнейшего развития ситуации безопасности в целом. Политика в сфере госбезопасности направлена на предупреждение, своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз госбезопасности Украины, отмечается в документе.

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину. Москва категорически отвергает обвинения.

Фото: Reuters